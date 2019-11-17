Перинатальный центр в Тюмени оказывает помощь новорожденным с недостатком веса

До 700 младенцев, родившихся недоношенными, ежегодно получают помощь в тюменском перинатальном центре. Пациенты поступают со всех уголков региона: из муниципалитетов мам с детьми привозят на специальном реанимобиле для новорожденных. Только в этом году он перевез 116 таких деток, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения тюменской области.

В центре организовано три этапа выхаживания: в первой реанимации находятся только что родившиеся; как только их можно перевозить - переводят во вторую реанимацию, где они находятся, пока их состояние не улучшается до средней степени тяжести. После этого они встречаются с мамами в отделении патологии новорожденных, где лежат до выписки. Здесь женщин учат правильно ухаживать за ребенком.

Оказывая высокотехнологичную помощь, специалисты Перинатального центра помогают недоношенным детям избежать многих скрытых угроз здоровью. Это проблемы, связанные с недостаточным развитием дыхательного аппарата, органов зрения и т. д.

Врачи центра внимательно наблюдают за состоянием и развитием своих маленьких пациентов и, если необходимо, приглашают специалистов из других медучреждений. Например, устранить открытый артериальный проток сердца у ребенка помогают кардиохирурги из областной больницы №1.

Отметим, что 17 ноября во всем мире отмечают День недоношенных детей, и маленькие тюменцы вместе со своими мамами и папами придут поздравить людей, подаривших им вторую жизнь – работников перинатального центра.