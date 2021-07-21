В Ишимском перинатальном центре за полгода приняли 615 родов

пресс-служба ОБ №4

В Перинатальном центре областной больницы №4 Ишима за шесть месяцев текущего года стали мамами 615 женщин. В первом полугодии 2020 года было зарегистрировано 602 случая родов. О росте рождаемости сообщили в пресс-службе медучреждения.

По данным медучреждения, более чем в два раза уменьшилось число преждевременных родов - с 44 до 20. На 29% снизилось число самопроизвольных абортов, а абортов по желанию пациенток - с 207 до 144.

Стали чаще рожать женщины старше 40 лет. В этом году таких мам было 25, в прошлом - 19. Чаще всего это первые или вторые дети. Четыре ребенка, появившиеся в этом году, стали восьмыми детьми в семье и один малыш – девятым. В прошлом году только в одной семье родился седьмой ребенок. Мальчиков по статистике рождается больше.

Специалисты Перинатального центра отмечают, что стало меньше родов после экстракорпорального оплодотворения. За первое полугодие 2021 года были зарегистрированы всего одни. Для сравнения: за полгода 2020-го - 8. Тогда же было восемь двоен, а с начала текущего года на свет появилось четыре двойни. В парах также чаще рождаются мальчики.