Мобильное приложение "Берегите лес" поможет тюменцам сообщить о пожаре

Тюменцы могут оперативно сообщить о лесном пожаре благодаря мобильному приложению "Берегите лес", разработанному ФБУ "Авиалесохрана". Программа доступна для владельцев смартфонов и планшетов на платформах Windows, iOS и Android.
Функционал приложения дает возможность не только оставить тревожное сообщение, но и совершить онлайн-звонок, прикрепить фотографию, а также определить и отправить точные координаты места, где произошло возгорание. Передавать информацию можно не только о пожаре или задымлении, но также о несанкционированных свалках.
Кроме того, благодаря приложению человек в экстренной ситуации без труда сможет передать свои координаты и получить необходимую помощь, пишет "Тюменская область сегодня"ю
Официальная версия мобильного приложения доступна на официальном сайте Авиалесохраны.
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