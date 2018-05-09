Мобильное приложение "Берегите лес" поможет тюменцам сообщить о пожаре

Тюменцы могут оперативно сообщить о лесном пожаре благодаря мобильному приложению "Берегите лес", разработанному ФБУ "Авиалесохрана". Программа доступна для владельцев смартфонов и планшетов на платформах Windows, iOS и Android.

Функционал приложения дает возможность не только оставить тревожное сообщение, но и совершить онлайн-звонок, прикрепить фотографию, а также определить и отправить точные координаты места, где произошло возгорание. Передавать информацию можно не только о пожаре или задымлении, но также о несанкционированных свалках.

Кроме того, благодаря приложению человек в экстренной ситуации без труда сможет передать свои координаты и получить необходимую помощь, пишет "Тюменская область сегодня"ю

Официальная версия мобильного приложения доступна на официальном сайте Авиалесохраны.