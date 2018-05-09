Билеты на концерт Макса Коржа можно приобрести по праздничной цене

Специальную акцию на приобретение билетов на концерт Макса Коржа в Тюмени запустили организаторы мероприятия в честь Дня Победы. Для того, чтобы принять участие в ней необходимо лишь приобрести билеты на официальном сайте http://fankassa.com/.

Только 9 и 10 мая поклонников творчества Макса Коржа ожидает приятный сюрприз. Два билета можно купить за 1 945 рублей. Сам концерт состоится 13 мая во Дворце спорта, который вмещает в себя 3 200 посетителей. На данный момент было распродано уже 2 600 билетов.

Напомним, большой концерт Макса Коржа в Тюмени обещает быть масштабным событием. Киловатты звука, крутой свет, эмоции, новые знакомства - это все будет на крутой вечеринке, которую стоит посетить.