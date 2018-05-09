В Тюменском районе чествовали детей войны

В преддверии Дня Победы в Тюменском районе прошло торжественное мероприятие "Детство, опаленное войной". 2018 год – юбилейный для района, ему исполняется 95 лет, поэтому на празднике чествовали детей войны, внесших весомый вклад в развитие муниципалитета, пишет "Мегатюмень".

Среди них и Архипова Елизавета Григорьевна. Она родилась 9 мая 1936 года в д. Ново-Выигрышнево Аромашевского района Тюменской области, с 1965 года проживает в с. Успенка. Ветеран труда, награждена знаком "Победитель соревнования", настольной медалью "За многолетнюю и плодотворную работу по пропаганде марксизма – ленинизма и политики КПСС", Почетной грамотой Тюменского областного совета ветеранов. После выхода на пенсию более 5

лет возглавляла профком закрытого акционерного общества "Успенское", более 20 лет принимала активное участие в развитии ветеранского движения в Тюменском районе и Успенском муниципальном образовании.

Тепло поздравила детей войны от имени главы района Светланы Ивановой ее заместитель Ольга Зимина. "Спасибо вам, дорогие, за ваш труд, за ваш вклад в будущее! – говорили гостям праздника организаторы. - Несмотря на все тяготы вашего детства, несмотря на неспокойное послевоенное время, вы смогли пронести через все жизненные перипетии самые главные качества человека: честь, любовь и доброту. И мы гордимся вами!".