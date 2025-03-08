Народная дружина Тюменского района имени Тимура Мухутдинова встретила свой праздник на посту

Оказать помощь сотрудникам Госавтоинспекции в организации проезда и парковки автотранспорта, сделать отдых земляков максимально комфортным и безопасным, а также напомнить жителям о правилах поведения – задачи, которые традиционно взяли на себя народные дружинники во время проведения мероприятий.

И в будни дружинники ежедневно оказывают практическую помощь органам власти, сотрудникам Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". Особое внимание дружина уделяет профилактической работе с детьми и подростками, предупреждению преступности в быту, сокращению уровня уличной и алкогольной преступности.

Местная общественная организация "Народная дружина Тюменского района Тюменской области имени Тимура Мухутдинова" создана 15 февраля 2018 года. Она наделена статусом юридического лица, а порядок деятельности дружинников четко прописан в уставе. Свое название организация получила в честь уроженца села Ембаево, Героя России, майора полиции России Т.М. Мухутдинова, погибшего в октябре 2010 года при исполнении служебного долга.

Сегодня команда районной ДНД – это 159 человек, в том числе активная молодежь, пенсионеры правоохранительных органов, военные в отставке, казаки и просто неравнодушные сельские жители, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.