В Тюменской области зарегистрирован первый в сезоне случай клещевого боррелиоза

По данным Роспотребнадзора, на 7 мая в Тюменской области зарегистрировано 999 обращений в медучреждения по поводу присасывания клещей.

С начала сезона такие случаи были зарегистрированы на всех административных территориях региона. Наибольшее число присасываний — в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском и Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших.

В регионе уже зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом, он зафиксирован в Тюмени. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не наблюдается.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

"С начала эпидсезона 2018 года исследовано на вирусы клещевых инфекций 94 клеща от населения. В 15 (16%) клещах обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 1 (1%) клеще – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), антиген вируса клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружен", — сообщает региональный Роспотребнадзор.