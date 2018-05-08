В пожароопасный сезон за тюменскими дачниками следят патрульные группы

Противопожарный режим действует в Тюменской области с 29 апреля. Для профилактики пожаров в садоводческих товариществах и лесах Тюмени будут совершать обходы специально созданные группы.

В пять патрульных вошли представители администрации города Тюмени и работники МКУ "ЛесПаркХоз", их задача — тушение очагов возгорания. Три патрульно-контрольные группы в составе сотрудников МЧС и полиции будут вести профилактическую работу с дачниками и привлекать нарушителей к административной ответственности.

В ГУ МЧС по Тюменской области отмечают, что в весенне-летний период особой опасности подвержены садоводческие товарищества. Тюменцы приводят свои дачные участки в порядок, сжигая мусор и траву, при этом нередко пренебрегая правилами пожарной безопасности.

Номер пожарной охраны: 01, 101, 112.