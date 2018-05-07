"Мир талантов" распахнул свои двери для творческих детей

Конкурс "Будущее начинается здесь" в рамках проекта "Мир талантов" прошел в Тюмени с 30 апреля по 2 мая. Участие в нем приняли более тысячи одаренных детей.

Основные номинации первого дня – вокал (эстрадный, эстрадно-джазовый, народный), хореография, художественное слово, театральное искусство и оригинальный жанр. Участники разных возрастных категорий показали себя, продемонстрировав различные уровни подготовки к конкурсу.

Фонд "Мир талантов" проводит конкурсы-фестивали по всей России, во многих городах. Цель - помощь и поддержка юных талантов, выявление лучших, развитие их творческого потенциала и расширение кругозора. Работники фонда активно пропагандируют развитие культуры как в России, так и за рубежом.

Любой желающий мог присутствовать в зале конкурсного прослушивания, оценивая юные таланты и поддерживая их своими аплодисментами.

Руководители волновались не меньше своих подопечных. О конкурсе нам рассказала преподаватель Голышмановской школы искусств имени Л.И.Шарохи Ирина Ларионова: "Я приехала сюда со своими учениками. Мы участвуем в этом конкурсе уже во второй раз, так как детям очень понравилось. К тому же с каждым конкурсом приходит все больше и больше опыта, а это очень важно".

Во второй конкурсный день ребята выступили в номинациях академический вокал, инструментальное искусство, художественное слово, а также приняли участие в фестивале "Волшебная гармонь".

Мы выяснили, как долго наши участники занимаются любимым делом. Наталья Седова – участница в номинации инструментальное искусство: "На творческом фестивале я впервые. Со своим любимым занятием – игре на фортепиано, я неразлучна с шести лет. Мне очень нравится, поэтому я планирую стать пианисткой. А этот конкурс, как раз-таки открывает мне двери в светлое, полное перспектив будущее".

Один из членов жюри - Виталий Дмитриев рассказал о том, что уровень подготовки участников нынешнего фестиваля ощутимо выше, чем в прошлом году.

Ребята удивили своими талантами и жюри, и зрителей. Каждый выложился на все сто процентов. Для участников данный конкурс – первый шаг в профессиональное будущее.

В заключительный день фестиваля члены жюри провели для участников конкурса свои мастер-классы. С ребятами работали народная артистка России, лауреат международных конкурсов, классическая танцовщица Татьяна Кладничкина (Новосибирск), доцент кафедры хореографического искусства Красноярского государственного института искусств, декан театрального факультета, лауреат международных конкурсов Владимир Антипин, хореограф Риедон ван ден Берг (Нидерланды), актёр театра и кино, артист цирка Денис Додонов (Екатеринбург), главный дирижер Оренбургского театра музыкальной комедии Валерий Попов, преподаватель МГУ по эстрадному пению, педагог продюсерского центра Аллы Пугачевой Александр Поляков, преподаватель кафедры народных инструментов Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Мусоргского Виталий Дмитриев, преподаватель кафедры народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Дмитрий Кукушкин. Многие участники фестиваля отметили, что выбирают этот конкурс из-за очень авторитетного жюри.

Закрылся фестиваль гала-концертом и награждением. Кстати, еще одна особенность фестиваля – без диплома отсюда не уезжает никто. Ребята, несомненно, получили массу положительных эмоций, которых хватит до следующего фестиваля!

Ксения Колобенко, детский медиа-холдинг "Академия радости"

Фото предоставлены оргкомитетом