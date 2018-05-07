В Тюмени прошла первая репетиция парада в честь Дня Победы

6 мая в центре Тюмени состоялась репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присутствующие на репетиции горожане уже оценили новшества этого года: плац-парад военного оркестра ТВВИКУ, показательные выступления курсантов с оружием и колонна военной техники придадут мероприятию большей зрелищности.

Репетиции парада ежегодно собирают большое количество зрителей. Многие приходят поддержать родных и близких, шествующих в колоннах. В параде традиционно участвуют воспитанники Тюменского кадетского президентского училища, курсанты ТВВИКУ, сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, судебные приставы, работники прокуратуры, следственного комитета, налоговой службы и ветераны локальных войн.

Вечером 7 мая пройдет генеральная репетиция.