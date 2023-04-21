В Тюмени отменили все шествия на День Победы

Организационный комитет, посвященный подготовке торжественных мероприятий, состоялся в в пятницу, на нем решено изменить традиционный формат проведения праздника.

"Чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей, организуем много локальных мероприятий. Не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов", - сообщил губернатор Моор.

В Тюмени военная техника проследует через весь город, чтобы максимальное количество жителей могли ее увидеть. Курсанты ТВВИКУ выступят с плац-концертом на площади у мемориального комплекса "Память". На набережной Туры пройдет праздничный парад катамаранов "Под парусами Победы". Во всех муниципалитетах региона предусмотрено большое количество концертных площадок.

"Да, формат торжеств меняется, но сам дух праздника остается. День Победы вселяет чувство гордости и уважения к поколению победителей, к истории нашей великой страны и бессмертному подвигу предков. Самое главное, чтобы ветераны Великой Отечественной войны всегда были окружены нашей заботой и вниманием", - отметил Моор в своем Telegram-канале.