В Тюменском районе повышают доступность спорта

В Тюменском районе увеличилось количество детей, занимающихся спортом, в том числе за счет открытия второй детско-юношеской спортивной школы на территории поселка Богандинский.

Также в 2017 году завершился капитальный ремонт мини-футбольной площадки и хоккейного корта в селе Горьковка, сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района.

"Тюменский район развивается, и в своих отчетах руководители отрасли спорта, образования, культуры, АПК подтверждают это цифрами и фактами. Это реальные результаты работы. Например, в Червишево, отремонтировали корт, спортзал, появилось больше секций. Большой спорткомплекс в прошлом году открыли в Боровском"", - отметил председатель районной думы Владимир Куракин.