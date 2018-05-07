В Тюменском районе повышают доступность спорта

20:52 06 мая 2018
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bryansknovosti.ru
| Фото: bryansknovosti.ru

В Тюменском районе увеличилось количество детей, занимающихся спортом, в том числе за счет открытия второй детско-юношеской спортивной школы на территории поселка Богандинский.

Также в 2017 году завершился капитальный ремонт мини-футбольной площадки и хоккейного корта в селе Горьковка, сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района.

"Тюменский район развивается, и в своих отчетах руководители отрасли спорта, образования, культуры, АПК подтверждают это цифрами и фактами. Это реальные результаты работы.  Например, в Червишево, отремонтировали корт, спортзал, появилось больше секций. Большой спорткомплекс в прошлом году открыли в Боровском"", - отметил председатель районной думы Владимир Куракин.

Теги: депутат , спорткомплекс , Тюменский район
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