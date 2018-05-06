Школьники Бердюжского района исполнят военные песни ко Дню Победы

15:23 06 мая 2018
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i.ytimg.com
| Фото: i.ytimg.com

Воспитанники и педагоги детской школы искусств "Гармония" выступят с отчетным концертом, посвященным 73-й годовщине Великой Победы. Мероприятие состоится в концертном зале районного дома культуры с. Бердюжье 9 мая.

Как сообщили в администрации Бердюжского района, старшая группа хора исполнит вокальные произведения о Великой Отечественной войне. В концертной программе запланированы также выступления инструментальных ансамблей. Выступит дуэт фортепиано – баян в составе Софьи Курковой и Кирилла Торопова, которые неоднократно становились лауреатами областных и международных конкурсов. Начало концерта в 10:00, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: Бердюжский район , День Победы , дети , концерт , песни , хор
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