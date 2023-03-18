Тюменский инспектор социального центра Сладковского района приняла участие в "Песни от всей души"

В начале марта инспектор по охране детства социально-реабилитационного центра "Согласие" Сладковского района Раиса Кирилкина приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова "Песни от всей души".

Раиса Васильевна работает в центре "Согласие" с 2016 года и ведет большую профилактическую работу с ребятами на базе образовательных учреждений Сладковского района. Ее работа направлена на профилактику преступлений и правонарушений подростков, примирение сторон, участвующих в конфликтах.

Вместе с мужем Николаем, который уже более 40 лет работает в сфере культуры они занимаются музыкальным творчеством. Николай пишет музыку к песням и аранжирует, записывает видеоклипы, а Раиса является главным исполнителем его произведений. На один из таких клипов, где Раиса Кирилкина исполняла песню, и обратили внимание сотрудники телеканала "Россия 1", работающие над созданием телепрограммы Андрея Малахова.

В передаче с семьей Кирилкиных приняли участие также актер и режиссер Иван Агапов ("Балабол", "Акушер", "Шаляпин" и др.), актрисы Маруся Климова и Любовь Зайцева ("Лимитчицы").На память об этом событии у семьи останется традиционное фото с Андреем Малаховым, который обязательно фотографируется с программы.

По материалам СРЦ "Согласие" (Сладковский район).