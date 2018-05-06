В Тюменском районе отремонтируют дороги

Более 57 км автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтируют в Тюменском районе в 2018 году. Это 126 улиц в 23 муниципальных образованиях.

Дорожные работы будут проводиться в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной инфраструктуры в Тюменском муниципальном районе на 2017-2019 годы". Они включают мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройству тротуаров и разработке проектной документации.

Также соответствии с планом на 70 улицах проведут ремонт 36 км дорог с щебеночным основанием методом расклинцевания, в поселениях Боровского, Каскаринского, Московского и Червишевского муниципальных образований построят более 36 км тротуаров. Также будет разработана проектно-сметная документация на устройство тротуаров в 19 муниципалитетах Тюменского района протяженностью более 85 км.

Всего в 2018 году будет отремонтировано 93,43 км дорог , из них 26,8 км – это дороги с асфальтовым покрытием, 30,5 км - дороги с щебеночным основанием, 36,13 - дороги с щебеночным основанием методом расклинцевания. Напомним, что в 2017 году протяженность отремонтированных дорог составила 122,9 км, тротуаров построено почти 26 километров, пишет "АиФ в Западной Сибири".