Тюменский VR-спектакль претендует на попадание в лонг-лист "Золотой Маски"

Тюменский VR-спектакль "В поисках автора" будет представлен на Межрегиональном фестивале-конкурсе "Ново-Сибирский транзит", в состав жюри и экспертного совета которого входят эксперты российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска".

"Ново-Сибирский транзит" будет проходить с 22 по 30 мая в Новосибирске. В нем примут участие драматические театры Сибири, Урала, Дальнего Востока со спектаклями большой и малой формы, которые были выпущены с января 2016 года по декабрь 2017 года, пишет "Мой портал".

По мнению экспертов, если спектакль попал на "Ново-Сибирский транзит", то это уже считается знаком качества. Здесь постановки оценивают именитые театральные критики и театроведы, многие из которых принимали решение о вручении наград в рамках национальной премии "Золотая маска".

Зрители Новосибирска и жюри фестиваля увидят постановку Молодёжного театрального центра "Космос" 26 мая. Спектакль покажут четыре раза.

VR-спектакль – это формат, который объединяет театр и кино: половину спектакля публика смотрит в VR-очках оказываясь в различных пространствах, снятых в формате 360 градусов. Это дает возможность зрителю, сидя на месте, самому выбирать ракурс и форму просмотра, индивидуально следить за героями, "монтировать" свой собственный спектакль.

В постановке задействованы актёры Тюменского драматического театра: Сергей Осинцев, Николай Аузин, Евгения Казакова, Кристина Тихонова и Игорь Гутманис. Режиссёр спектакля – Данил Чащин, режиссёр театра и кино и лауреат международных и всероссийских театральных и кинофестивалей.