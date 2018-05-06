Тюменские поисковики ведут разведочные работы в экспедиции "Ржев-2018"

Поисковое объединение "Десант памяти" из Тюмени во главе с руководителем Тюменского областного поискового центра Артуром Ольховским принимают участие в Межрегиональной поисковой экспедиции "Ржев-2018", которая стартовала 25 апреля и завершится к 9 мая.

Среди участников экспедиции помимо тюменцев – отряды из Оренбургской области, Республики Татарстан и ЯНАО. Они ведут разведочные, полевые поисковые и эксгумационные работы на территории Тверской области. К 1 мая силами 130 поисковиков подняты останки 48 солдат Красной Армии, найдено 12 смертных медальонов, 2 подписные ложки, 6 имен установлено. Солдатские медальоны исследуют здесь же, в полевой лаборатории. 3 мая тюменские поисковики подняли еще 3 медальона, в одном из которых сохранился вкладыш, пишет "Тюменская область сегодня".

Тем временем в Тюмени, в Областном поисковом центре по адресу ул. Геологоразведчиков 6а проводят консультации для жителей региона, которые ищут родных, погибших в годы войны. 7 и 8 мая здесь ждут всех желающих с 15 до 18 часов. Для уточнения информации о судьбе солдата можно обратиться в общественную приемную центра по телефону 8 (3452) 20-45-52, на почту desant@pisem.net.