В Тюменском районе увековечат память героев трудового фронта

В Тюменском районе устанавливают памятные доски, рассказывающие о тружениках тыла Великой Отечественной войны. Они появятся по всех 23 муниципалитетах района.

Уже установлены памятные знаки труженикам тыла в четырех муниципальных образованиях - в селах Каскара, Салаирка, Успенка и Каменка. В этом году также планируются к установке памятные знаки еще в 11 муниципалитетах: в поселках Андреевский, Московский, Новоторманский, в селах Борки, Кулаково, Мальково, Онохино, Созоново, в Червишевском, Боровском и Ембаевском МО. В следующем 2019 году будет осуществляться установка памятных знаков в пяти других муниципальных образованиях – в рабочем поселке Богандинский, в селах Горьковка, Муллаши, Перевалово и Богандинское Нижнепышминского МО. В 2020 году - в селе Чикча, деревне Нариманова, поселке Винзили, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Также в Тюменском районе уже стартовали мероприятия, посвященные 73-летию Великой Победы. В селе Ембаево торжественно открыли стенд "Вечная память героям, погибшим во время Великой Отечественной войны". На мероприятии присутствовали представители старшего поколения, члены Совета ветеранов, ученики Ембаевской средней школы им. А.Аширбекова, родственники тех, кто погиб во время сражений.