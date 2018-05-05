Развитие добровольчества обсудили на окружном семинаре в Тюмени

Семинар-совещание, посвященный развитию добровольчества в Уральском федеральном округе, прошел в Тюмени в конце апреля. Участие в двухдневном лекционно-практическом интенсиве приняли более 150 человек, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В первый день участники панельной дискуссии вместе с экспертами рассматривали перспективы форумных молодежных кампаний, вопросы образовательной и грантовой поддержки социального проектирования, а также добровольческих инициатив.

Павел Белявский, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, рассказал о формировании инфраструктуры для работы с молодежью в нашем регионе. Он отметил, что сейчас в Тюменской области активно развиваются креативные пространства — МТЦ "Космос" в Тюмени, мультицентр "Моя территория" в Тобольске, этой осенью подобная площадка появится в Ишиме.

Эксперты семинара отметили, что в приоритетах молодежной политики России этого года — развитие и поддержка добровольчества. Представители организационного комитета по проведению в России Года добровольца рассказали об условиях участия в конкурсе "Доброволец России – 2018" и пожелали участникам создавать добровольческие проекты, которые войдут в федеральную повестку.

На форсайт-сессиях участники презентовали свою деятельность и поделились опытом в наставничестве, спортивном, инклюзивном, социальном, экологическом, патриотическом направлениях добровольчества.

Во второй день тюменцы посетили комплексный тренинг бизнес-тренера Ивана Молчанова, где узнали о механизмах персональной ответственности и о способах ее применения в добровольческой сфере. Кроме того, представители волонтерских движений и некоммерческих организаций научились управлять проблемами и эффективно решать поставленные задачи. По итогу семинара участники обменялись контактами и идеями для создания совместных проектов.