Для выпускников тюменского детского дома провели мастер-класс по коммунальной грамотности

Выпускники и воспитанники детдома Тюменской области "Сияние Севера" приняли участие в мастер-классе по коммунальной грамотности для подростков. Учебный курс разработан Уральским банком реконструкции и развития в рамках федеральной благотворительной программы "Дети верят в чудо". Мастер-класс входит в серию обучающих мероприятий по наиболее востребованным для выпускников детских домов вопросам, касающихся коммунальной, финансовой, потребительской и юридической грамотности.

Из практики известно, что после выпуска воспитанники оказываются один на один с бытовыми трудностями и часто не знают, как заплатить за услуги ЖКХ или снять показания счетчиков. Понимая потребность детей в этих знаниях, и следуя своей социальной миссии, УБРиР создал специальные обучающие пособия. Помощь в подготовке оказали специалисты Единого расчетного центра из Екатеринбурга и Тюмени – они же провели занятие для восемнадцати выпускников детдома.

Ребятам рассказали о работе системы ЖКХ, видах коммунальных услуг, приборах учета, капремонте и социальных льготах. Объяснив, как можно снизить расходы по оплате коммунальных услуг, специалисты показали, как пользоваться государственной информационной системой ЖКХ (ГИС ЖКХ) и порталом госуслуг. В игровой форме до ребят донесли информацию, где смотреть данные учета по дому, управляющей компании и начисленным платежам. Научили писать и отправлять обращения в надзорные органы и УК. Подростки сами заполнили квитанции на оплату услуг ЖКХ, их научили определять показания счетчиков воды, тепла и электричества. Ребята признались, что доступный игровой способ обучения помог им усвоить важность полученных знаний.

"Федеральная благотворительная программа для воспитанников детских домов "Дети верят в чудо" действует десять лет. За это время тысячи детей-выпускников смогли плавно, без стресса шагнуть во взрослую жизнь. В 2018 году мы обновили концепцию, включив самые востребованные и практичные проекты. Эти специальные мероприятия позволяют детям на практике научиться жизненно необходимым навыкам и создать благоприятные условия для включения в социум. Для нас важно дать ребятам знания о социальной жизни в максимально простой и понятной форме, чтобы они были готовы к любым ситуациям. Скоро коммунальные мастер-классы для детей из детдомов пройдут в Екатеринбурге и Челябинске", — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

"Все воспитанники детских домов сталкиваются с коммунальными трудностями. Находясь в детском доме, дети не задумываются, что каждую услугу необходимо оплачивать, а когда выпускаются из детского дома, начинают копиться проблемы — долги по квартплате, сложности с управляющей компанией, неумение решить простые бытовые вопросы. Одной из самых востребованных тем у воспитанников является практическое усвоение основ ЖКХ. Ребята слушали специалистов с большим интересом, фотографировали схемы, который рисовали эксперты, особенно сильное впечатление на них произвело практическое занятие. Не каждый взрослый может похвастаться такими знаниями ЖКХ, которые получили ребята за один день", — прокомментировал директор детского дома "Сияние Севера" Геннадий Зверев.

Всего в рамках благотворительной программы "Дети верят в Чудо", помимо регулярной поддержки детских домов, запланировано более 15 проектов по социальной адаптации детей-сирот.