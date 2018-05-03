Тюменцам помогут установить судьбы пропавших без вести солдат

Фото: группа "ТРОО «ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР»" / vk.com

В Тюмени организуют работу общественной приемной по сбору и обработке заявок на поиск информации о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Получить консультацию тюменцы могут 3, 4, 7, 8 мая с 15.00 до 18.00 в Тюменском областном поисковом центре (ул. Геологоразведчиков 6а, каб. 207) и 9 мая с 10.00 до 15.00 у памятника "Учащимся школ города, не вернувшимся с войны".

Тюменские поисковики расскажут обратившимся, какую информацию необходимо предоставить специалистам движения для успешного поиска сведений о пропавших без вести фронтовиках, а также помогут заполнить анкету, которая будет использована для поиска сведений об участниках войны по электронным базам данных министерства обороны РФ и архивным документам.

"К нам в областной поисковый центр ежедневно обращаются люди не только из Тюменской области, но и со всей страны, которые хотят узнать, где погиб и похоронен их родной человек, восстановить его боевой путь, награды. Количество заявок в ряды возрастает в преддверии 9 мая, накануне Дня Победы", — отмечает специалист Областного поискового центра Светлана Власова.