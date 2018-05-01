Тюменка Елена Доценко возглавит студотряд УФО

Тюменка Елена Доценко стала первым комиссаром студотрядовцев Уральского федерального округа. Сейчас разрабатывается единый флаг и логотип бойцов уральских студотрядов.

Выбрать комиссара, обменяться опытом и сделать общие наметки планов на будущее студотрядовцы смогли на Окружной школе в Челябинске. Там собрались руководители штабов и комиссары со всего Уральского федерального округа. Тюменскую область представила делегация из 33 ребят, которые успешно прошли обучение, а после сдали итоговый тест. Это защитило их право быть в кадровом резерве Российских студенческих отрядов, пишет "Тюменская линия".

"Комиссар – это эмоциональный лидер, который укрепляет единый боевой дух. Комиссар отряда должен чувствовать бойцов, уметь решать кризисные ситуации. Он отвечает за мероприятия, а их у нас много: бывают региональные, окружные и всероссийские", - отметила Елена Доценко.

Елена Доценко рассказала, что 2018 год для движения студенческих отрядов России стал Годом комиссаров и комиссарской работы. Это сделано, чтобы обратить внимание на важность комиссарской работы и создать методические рекомендации.



Год комиссаров - это мостик к главному празднику студотрядовцев: к 60-летнему юбилею отрядного движения в стране. Осенью 2019 года планируется всероссийский слет в Москве, на котором ребят поздравят концертом в Кремле.



Елена Доценко напомнила, отрядное движение образовалось в 1959 году. В 2004 году создали Российские студотряды, которые работали внутри своих регионов. Не так давно стало появляться объединение на округа. Одними из первых избрали себе комиссара студотряды Сибирского федерального округа. Ребята выделяются на всероссийских сборах, в том числе единой символикой. Их деятельность стала примером для активистов Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры и Ямала.

