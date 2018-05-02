В 2018 году этнофестиваль "Небо и земля" станет самым интернациональным

Музыкальная программа этнофестиваля "Небо и Земля" в 2018 году станет самой интернациональной за все годы проведения. На сценах выступят более 40 коллективов из Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Уфы, Екатеринбурга, Израиля, Норвегии, Кубы, Санкт-Петербурга, Тувы и других регионов.

Как рассказал один из организаторов фестиваля Михаил Чащин, из Норвегии приедут четверо музыкантов KALANDRA, в чьем исполнении традиционные скандинавские и кельтские мотивы приобретают альтернативное звучание. Группа ТЕСТО исполнит русские деревенские песни так, как слышит их житель большого города.

Молодой музыкант из Израиля Йеху Шалем вместе со своей группой собирается играть для тюменцев просто так, без гонорара. Впервые на этнофестивале выступят исполнители тувинского фолка KHOOMEI BEAT, пишет "Мой портал".

В очередной раз тюменцев и гостей из других регионов порадуют своим творчеством "Волшебные мантры", Федя Ларюшкин, Gilead, ТАБО и другие. Расписание музыкальной программы можно посмотреть в группе Этнофестиваля ВКонтакте.

Напомним, этнофестиваль "Небо и Земля" пройдет с 8 по 12 июня. Местом проведения станет экополис "Фестивальный" в 42 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту.