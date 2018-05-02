Тюменские студенты продемонстрируют навыки оказания неотложной помощи

Тюменские студенты станут участниками пятой Всероссийской олимпиаде по оказанию экстренной и неотложной помощи "Асклепий 2018", которая пройдет в Ставрополе 11-12 мая. Среди их соперников – более 90 человек из медицинских вузов со всей страны и представители зарубежья.

Участие в олимпиаде подтвердили студенты из Азербайджана, Астрахани, Волгограда, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Китая, Краснодара, Луганска, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Ставрополя и других городов и стран.

Одним из необычных этапов конкурса станет "Оказание неотложной помощи в зоне боевых действий, где будущие медики будут проходить полосу препятствий с имитацией боевых действий. Конкурсантам потребуется оказывать первую помощь и эвакуировать раненых с поля боя. Кроме того, в рамках конкурсного задания на территории ставропольского аэропорта будет проведена игровая аварийная посадка пассажирского самолета, в которой олимпийцы будут оказывать помощь пассажирам после эвакуации раненых из самолета специальными службами аэропорта.

Также в программе конкурсы "Медицинский биатлон", "Собери аптечку" и "Конкурс капитанов", пишет "Тюменская область сегодня".