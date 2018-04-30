В Тюменской области действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Тюменской области действует с 29 апреля в соответствии с постановлением правительства региона. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит административный штраф или уголовная ответственность, степень наказания зависит от причиненного ущерба.

Отметим, шквалистый ветер или солнечная погода многократно увеличивают опасность перехода огня, поэтому важно соблюдать правила противопожарной безопасности. А именно: не посещать леса, не разводить костры, в том числе у придомовой территории, не производить палы и отжиги сухой травы в местах рыбалки, охоты, осуществления сельскохозяйственной деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, с момента объявления особого противопожарного режима уже привлечены к административной ответственности 36 человек и два юридических лица.

Отметим, силы и средства профильных ведомств находятся в повышенной готовности и переведены на круглосуточное дежурство. На местах тушения природных пожаров сосредоточена техника, оборудование и люди. Ведется наземное и авиапатрулирование территории Тюменской области.

