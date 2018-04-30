Об истории Сладковского района расскажет квест

08:14 30 апреля 2018
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tumentoday.ru
| Фото: tumentoday.ru

Историко-краеведческий квест "Дневной дозор" пройдет 5 мая в селе Сладково. Проект является победителем конкурса "Моя идея".

Принять участие в квесте смогут четыре команды по 10 человек. В команду могут войти не только взрослые, но и дети, можно участвовать целыми семьями. Квест состоит из пять миссий длиной 20-25 минут, в ходе которых игроки пройдут по улицам, названных в честь героев войны, а также посетят памятные места, достопримечательности района и зал боевой славы краеведческого музея. На финише участников ожидает полевая кухня, праздничный концерт и церемония награждения, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Как отмечает организатор квеста Инна Минх, проект призван привлечь внимание к истории Сладковского района, а также поспособствует сплочению поколений.

Теги: квест , краеведение , Сладково , туризм
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