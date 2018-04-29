Топ мероприятий на май в Тюмени: спектакли, концерты, празднование Дня победы

В мае тюменцы смогут посетить разнообразные спектакли, концерты Пелагеи, Мота, Макса Коржа и других исполнителей, курс Радислава Гандапаса, а также отметят годовщину Великой Победы. Спланировать досуг поможет Топ мероприятий на май от информационного проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Спектакль "Олеся"

Яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. В Полесье, в глуши скучает и томится вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них об изгнанницах – старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, как, наверное, случайны и сами чувства, возникшие между ними. И беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь…

Когда: 1 и 2 мая в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Цена: 100 - 700 рублей

12+

Концерт трио им. Арама Хачатуряна

Трио имени Хачатуряна, известный камерный ансамбль из Армении, возвращается на сцену Тюменской филармонии с новой, интересной программой "Музыка военного времени". Центральными произведениями этой программы можно назвать два выдающихся трио, Второе трио Шостаковича, написанное в 1944 году и трио Георгия Свиридова (1945). Эти сочинения, созданные композиторами в военное время, наполнены переживаниями и впечатлениями от окружающего их мира. Слушателям будет интересно проследить разницу в музыкальном языке и в настроении двух великих композиторов. Откроет программу юношеское, первое, трио Шостаковича, написанное им в период влюблённости.

Когда: 2 мая в 19:00

Где: Тюменская Филармония (ул. Республики, 34)

Цена: 600 - 900 рублей

6+

Мюзикл "Снежная королева"

Спектакль — это история о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды, и в конце концов — о победе добра над злом! Увлекая зрителей в царство сказки, где много музыки, света, приключений, история Герды и Кая непременно заставит ребят задуматься над тем, что же может растопить лед, победить черствость людских сердец… Когда вы посмотрите этот спектакль и "доберетесь до конца этой удивительной истории, будете знать больше, чем теперь" и, несомненно, станете лучше, чем были.

Когда: 2 мая в 12:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Цена: 160 - 500 рублей

0+

Премьера фильма "Собибор"

14 декабря 1943 года вспыхнуло восстание заключенных в нацистском лагере уничтожения "Собибор". Восстание обреченных, униженных, ослабленных физически и духовно заключенных возглавил советский офицер Александр Печерский. Совершив побег из лагеря с группой товарищей, он смог присоединиться к партизанам, продолжил участвовать в сражениях, выжил и уже в 1960-х года написал небольшую книгу воспоминания о восстании в "Собиборе". Судьба героя легла в основу нашего сценария. Это захватывающая история большого мужества, стойкости, изобретательности, с которой заключенные готовили побег.

Когда: с 3 по 30 мая

Где: Кинотеатр "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63)

Цена: от 200 рублей

12+

Продолжение Топа: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_39582