Посетители Тобольского тюремного замка узнают послание каторжников потомкам

Завещание политических каторжан будущих потомкам узнают гости тобольского тюремного замка 19 мая, став участниками интерактивного маршрута по подземельям "Записка из киота".

"Записка из киота" - это выставка одного предмета. Коллективная записка каторжников была написана 110 лет назад.



"4 декабря 1930 года в фонды музея поступило деревянное навершие от иконостаса (киота), - рассказала корр. "Тюменской линии" заведующая музейными объектами "Рентерея", "Губернская судебная управа", "Архиерейский дом" Яна Загваздина, - Его принесли воспитанники детского дома имени Крупской, который тогда находился на территории Тобольского Кремля. Они нашли резной купол и записку внутри".

Как предполагают специалисты музея, ее авторы - заключенные, работавшие, в мастерских, существовавших при тобольской каторжной тюрьме. Вероятно, иконостас (киот) был изготовлен для одного из храмов, какого, сейчас не совсем понятно.

19 мая в Тобольске пройдут мероприятия "Ночи музеев" - ежегодной акции, приуроченной к Международному дню музеев. Для жителей и гостей города распахнут свои двери семь объектов Тобольского музея-заповедника. С 18:00 до 02:00 гости смогут посетить выставки, экскурсии, театрализованные представления, стать участниками конкурсов, мастер-классов и интерактивных занятий.