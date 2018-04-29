ТД "Центральный" в Тюмени закрыли из-за многочисленных нарушений

Более сотни нарушений пожарной безопасности выявили в торговом доме "Центральный" в Тюмени в ходе проверки. Это послужило основанием для назначения максимального штрафа в размере 200 тысяч рублей, иска прокурора в суд и закрытия объекта.

Рассматривать иск прокуратуры по существу Центральный районный суд начнет 14 мая. Как скоро арендаторы смогут вернутся к работе и двери торгового дома откроются вновь, зависит от собственника, который должен устранить все нарушения, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В частности, в ходе проверки установлено, что на первом этаже торгового дома система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии: не сняты защитные колпаки с дымовых пожарных извещателей, на этажах пути эвакуации загромождены оборудованием, манекенами, на четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре, на пятом этаже вследствие перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу, - и это только малая часть нарушений.

Также в здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации, в связи с чем в ходе учебной эвакуации посетители потратили много времени на поиск эвакуационных выходов.