В Тюмени проходит смотр-конкурс почетных караулов

Первый смотр-конкурс почетных караулов среди своих объединений организован региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", при участии департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Самая достойная команда будет нести караульную службу 9 мая у вечного огня на мемориале "Память".

Как сообщили в пресс-службе губернатора, участниками конкурса станут ребята, занимающиеся в объединениях Юная Армия-1 и 2, "Каскад", "Смерч", "Штурм" и "Гепард". Строевой подготовкой они занимаются целенаправленно и в последние перед смотром дни проводят генеральные репетиции, подгоняют парадную амуницию.

Каждое из объединений представляет на конкурс группу почетного караула из шести человек, в составе: начальника караула, разводящего и четырех караульных (две смены по два человека). Участвуют как юноши, так и девушки.

Ребятам предстоит продемонстрировать строевую подготовку, действия караула на посту, умение обеспечить мемориальные мероприятия (возложение венка и гирлянды). Есть и теоретическая часть - тестирование на знание основных статей строевого устава и устава гарнизонной и караульной службы ВС РФ.