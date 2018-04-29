Конференция по спинальной нейрохирургии прошла в Тюмени

Врачи из разных регионов России приняли участие в конференции с мастер-классом "Перкутанные эндоскопические спинальные технологии в нейрохирургии". Мероприятие проходило 26-27 апреля на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

"Будущее медицины – за малоинвазивными технологиями, которые помогают добиваться наилучших результатов при минимальном травмировании. Мы собрали на этом курсе сильный лекторский состав, в том числе представителей известного центра Илизарова. Думаю, всем, даже мне, будет интересно и полезно ознакомиться с их опытом", - отметил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов, открывая конференцию.

Сопредседателем конференции выступил руководитель центра малоинвазивной хирургии позвоночника и онковертебрологии, заведующий нейрохирургическим отделением №15 РНЦ "ВТО" им.акад. Г.А.Илизарова", доктор медицинских наук Сергей Люлин. Он осветил исторические аспекты развития транскутанной хирургии позвоночника и раскрыл концепцию методики SpineTip.

Заместитель директора по административной работе РНЦ "ВТО" им.акад. Г.А.Илизарова" Андрей Кобызев, специализирующийся на хирургическом лечении деформаций позвоночника с применением минимально инвазивных и эндоскопических методик выступил с лекцией по прикладной анатомии поясничного отдела позвоночника.

Руководитель ФЦН Альберт Суфианов поделился с участниками опытом применения трансфораминальной эндоскопической хирургии в условиях ФЦН. Профессор уверен, в будущем произойдет переход от эндоскопической нейрохирургии к нейрохирургии бесконтактной, без повреждения кожи и окружающих патологический очаг тканей.

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Врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением №3 ФЦН Давид Набиев выступил с лекцией по эндоскопической абляции фасеточных нервов и эндоскопической интервенционной дискотомии.

Второй день конференции был посвящен практическим занятиям, общению с коллегами и обсуждению итогов. Отработать технику операции Spine Tip на кадавере участники смогли во время практического мастер-класса на базе областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Я впервые побывал в Федеральном центре нейрохирургии. Очень понравилось, как организовано мероприятие, а также удивило удобное территориальное размещение медицинских объектов, мы за считанные минуты добрались в морфоцентр. Я получил представление о самом современном нейрохирургическом оборудовании и пообщался со специалистами, которые уже умеют на нем работать, понял для себя некоторые нюансы", - поделился впечатлениями участник из Москвы Сергей Мечковский.

Многие специалисты постоянно посещают образовательные мероприятия, организованные на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Одним из них оказался нейрохирург Приволжского окружного медицинского центра Сергей Павлов.

"Думаю, что в ФЦН с удовольствием возвращаются, потому что здесь все, начиная от ординаторов, заканчивая главным врачом Альбертом Суфиановым, всегда открыты для профессионального общения. Мы увозим отсюда знания и возвращаемся за новыми. Особенно меня впечатляет оборудование гибридной операционной. Хотелось бы, чтобы во многих клиниках страны под обновлением медицинских учреждений понимался не просто косметический ремонт, а модернизация оборудования и обучение персонала. Ваш Центр в этом плане показателен", - отметил он.

По итогам конференции состоялось вручение сертификатов участникам. Организаторами мероприятия выступили кафедра нейрохирургии Сеченовского университета и Ассоциация нейрохирургов Тюменской области.