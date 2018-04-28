Первомайские выходные в Тюмени будут пасмурными

По прогнозу виртуальных синоптиков, длинные первомайские выходные в Тюмени погодой не порадуют. В воскресенье, 29 апреля, будет тепло – до плюс 16 градусов, но дождливо.

В понедельник ожидается похолодание: днем 2 градуса выше нуля и снег, вечером до нуля градусов. Днем 1 мая будет достаточно тепло – около 11 градусов, дождь возможен ближе к вечеру.

2 мая пасмурная погода застанет с утра. Днем до плюс 9, дождь, к вечеру небо прояснится.