"Тюмень Водоканал" расскажет о культуре пользования канализацией

В Тюмени продолжается цикл открытых лекций, посвященных грамотному потреблению жилищных и коммунальных услуг. Бесплатное обучение проводят профессорско-преподавательский состав ТИУ и приглашенные эксперты. 7 мая в 18.00 тюменцев приглашают на лекцию ООО "Тюмень Водоканал" на тему "Культура пользования системой водоотведения города Тюмени".

Стартовавший в марте проект "Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг" рассчитан на широкую аудиторию горожан, желающих научиться быть грамотными заказчиками жилищных и коммунальных услуг и говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке.

Каждый слушатель может выбрать наиболее интересные для себя темы: от основ регулирования жилищных отношений и правовых аспектов предоставления жилищных и коммунальных услуг до вопросов капремонта и привлечения собственников к участию в судьбе многоквартирного дома.

Проект предусматривает восемь модулей и продлится до декабря 2018 года. В конце обучения всем слушателям, посетившим не менее 25 занятий из 72-часового образовательного цикла, выдадут свидетельство, подтверждающее прохождение программы.

Лекции проходят на базе Тюменского индустриального университета (ул. Луначарского, 4, ауд. 332) еженедельно по понедельникам в 18:00.