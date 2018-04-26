Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени открыт для пациентов и врачей со всей России

Во Владимире состоялась рабочая встреча-совещание представителей тюменского Федерального центра нейрохирургии и медицинских учреждений Владимирской области, организованная департаментом здравоохранения региона.

В ходе встречи с докладом выступил заведующий организационно-методическим отделом ФЦН в Тюмени, врач-невролог, к.м.н. Алексей Кудряшов. В рамках совещания с видеоселекторной конференцией и последующей встречи в областном департаменте здравоохранения тюменский специалист рассказал о передовых наработках в области нейрохирургии и о врачебных и обучающих возможностях ФЦН. Участники мероприятия определили основные направления совместной работы в целях повышения доступности оказания медицинской помощи населению.

"Одно из самых важных направлений работы – это доступность. Многие пациенты ждут очереди на нейрохирургическую операцию в других клиниках, попросту не зная о существовании ФЦН Тюмени, или ошибочно полагая, что в Тюмень сложно попасть с точки зрения логистики, или ожидая, что процесс затянется. На деле все с точностью наоборот: мы работаем очень оперативно с пациентами, в нашем Центре они получают все необходимое для лечения", - отметил Алексей Кудряшов.

Врач рассказал, что при работе с пациентами в ФЦН Тюмени используются самые высокие стандарты. Максимально быстро решаются вопросы госпитализации, лист ожидания составляет от нескольких дней до недели. Также пациентам обеспечено комфортное проживание в клинике, а при диагностике, операциях и последующем лечении используется высококлассное оборудование.

Еще одно важное направление взаимодействия, обсуждаемое на минувшем совещании в департаменте здравоохранения Владимирской области, - обучение кадров. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени постоянно проводит обучающие конференции международного уровня, в том числе, с участием ведущих зарубежных нейрохирургов, а материально-техническая база Центра позволяет врачам на месте отработать полученные знания на практике под контролем опытных специалистов. К тому же на базе ФЦН второй год работает кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, возглавляемая главным врачом ФЦН, профессором Альбертом Суфиановым. Каждый год на базе Центра проводится порядка 30 обучающих семинаров.

"В результате подобных встреч с врачами и представителями здравоохранения регионов, у наc возникает понимание, что наш Центр нужен для примера. Мы развиваемся, создаем новые методики, постоянно учимся сами и готовы учить других. ФЦН – кузница кадров в нейрохирургии", - считает Альберт Суфианов.

По результатам поездки, организованной для специалиста ФЦН департаментом здравоохранения Владимирской области, удалось решить ряд вопросов по дальнейшему сотрудничеству.