В школе садоводов тюменцы пообщаются с учеными и врачами

В Тюмени школу садоводов организуют Государственный аграрный университет Северного Зауралья и межрегиональное отделение Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО — Югре, ЯНАО.

Завтра, 27 апреля, в 16 часов тюменцев приглашают обсудить несколько вопросов. Кандидат сельскохозяйственных наук ГАУ Северного Зауралья Татьяна Майсямова расскажет о выращивании вешенки на участке и весенних работах в саду. Кандидат медицинских наук, главный врач ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр Джинна Лебедева прочитает лекцию на тему: "Стоп, инсульт!". В формате живого общения внештатный невролог департамента здравоохранения Тюменской области ответит на вопросы: что нужно знать об инсульте, какие факторы риска приводят к нему и каких мер профилактики следует придерживаться.

Встреча пройдет по адресу улица Республики, 13, аудитория №10. Интересующие вопросы можно задать каждую пятницу с 16 до 17 часов по телефону (3432) 38-18-12.