В Тюмени назвали победителей областной Студвесны

В Тюмени завершилась Студенческая весна

XXIII тюменская областная Студвесна завершилась 22 апреля фееричным шоу.

Официальное закрытие фестиваля началось уличным "творчески распустившимся" перфомансом от участников фестиваля. На интерактивных площадках направлений Студвесны зрители смогли стать частью фестиваля: участвовали в театральных мини спектаклях, примеряли модные образы, проверяли свою эрудицию в интеллектуальных играх, демонстрировали свои вокальные способности у открытого микрофона, соревновались в танцевальных баттлах. Также гости финального шоу создали арт-объект "Куб творчества", где вспоминали свои студенческие годы и делились впечатлениями.

В областном фестивале участвовали студенты из Тюмени, Ишима, Тобольска из семи высших и тринадцати средних специальных учебных заведений. В жюри работали 20 федеральных экспертов и 12 мастеров Тюменской области.

На гала-концерте с приветственным словом выступил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он отметил, что в этом году появилась единая площадка студенчества, где можно не только приобрести новый опыт, но и развивать совместные инициативы.

"Студенческая весна в этом году стала тем местом, где эксперименты уживаются с добрыми традициями. На фестивале мы представили яркие шоу-программы по каждому направлению, благодаря которым удалось показать городу, что студенческое творчество — это не самодеятельность, а увлекательное и яркое представление, которое может вызвать самые искренние эмоции и переживания. Сейчас мы будем активно работать с участниками и поймем, насколько этот формат и изменения отразились на них. В будущих планах — развитие студенческого сообщества и покорение новых высот творческими студентами Тюменской области, — рассказала руководитель дирекции Студвесны Юлия Каргаполова.

Режиссером финального шоу выступила профессор и заведующая кафедрой режиссуры ТГИК, руководитель Творческого союза молодежи и молодежного театра "Наш" Марина Галяветдинова.

В атмосфере и формате совместного творчества сборные университетов демонстрировали лучшие номера этой Студвесны, а зрители приняли участие в постановках. Всего в финальном шоу участвовали 23 лучших номера и порядка 250 студентов.

Тюменские музыканты презентовали авторский студенческий хит "Все возможно весной".

Начинающие и профессиональные танцоры показали хореографические номера разных направлений: народный танец и современный контемпорари, уличный hip-hop и breakdance, театр танца, где используются театральные зарисовки.

Сборная тюменских модельеров устроила показ мод: на импровизированном подиуме под оригинальное музыкальное и световое сопровождения модели демонстрировали коллекции от современных повседневных образов до полностью сюрреалистических и авангардных.

Также на сцене выступили представители оригинального жанра — воздушные гимнасты, жестовые певцы и представители театра пластики.

Напомним, что в этом году XXIII Областной фестиваль прошел в новом формате: принять участие могли все желающие студенты вузов и ссузов до 25 лет, которые подавали заявку индивидуально на сайте проекта студвесна72рф. Участники создавали свои номера для кастингов, лучшие работали с федеральными экспертами над шоу-программой, в ходе которых награждали лауреатов и победителей фестиваля. Также важной частью Студвесны стали вечерние баттлы, где участники знакомились и проводили время в неформальной обстановке.

Всего на сайт студвесна72.рф поступило более 3000 заявок. В самом фестивале приняло участие 1867 студентов. В направлениях "Музыка" и "Хореография наибольшее число заявленных номеров — 151 и 152 номера, на третьем месте "Театр" — 100 номеров.

Во время шоу-программы объявлены 10 обладателей "золотых призов" главного фестиваля студенческого творчества.

Обладателями золотых призов в четырех направлениях стали студенты ТИУ. Театр нетрадиционной моды "ArtShape" отличился в номинации "Театр мод". В Пластике" успешно выступили ребята из студии оригинального жанра ИГиН. В "Концертных программах" высоко оценен номер "Верните мой 2007", а в "Медиа и PR" - ТВ-репортаж от Breakfast Band.

Команда ТюмГУ "Сову в студию" победила в "Интеллектуальных играх". В номинации "Современный танец" золотой приз получила студия пластики "Аврора" этого же вуза. В эстрадном вокале не было равных Анне Решетарь с авторской песней "Весна".

Театральная студия "ЛЕЧУ" из Тюменского государственного медицинского университета получила золотой приз за пластическую притчу "Между ветрами..."

Виктория Цурикова из Государственного аграрного университета Северного Зауралья победила в номинации "Уличный танец".

В номинации "Художественное слово. Эстрадный монолог" очень выразительной была Алина Гумирова из Тобольского многопрофильного техникума. Для конкурса она выбрала отрывок из романа ​Наринэ Абгарян "Манюня разочаровывается в любви".

Все победители войдут в состав делегации Тюменской области и представят регион на Российской студенческой весне в Ставрополе.