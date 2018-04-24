Тюменцам расскажут историю восстановления памятника конструктивизма в Екатеринбурге

Лекция "Вандализм как способ сохранения архитектуры" пройдет сегодня, 24 апреля, в книжном магазине "Никто не спит". Архитектор Полина Иванова расскажет, как в Екатеринбурге усилиями активистов удалось восстановить памятник конструктивизма "Белая башня", что такое популяризация архитектуры и как это помогает в сохранении историко-культурных памятников.

Водонапорную башню, расположенную на Уралмаше, именуемую в народе "Белая башня", взяли под свое крыло арх-группа "PODELNIKI". Целью группы стало сохранение и возвращение "Белой башни" в жизнь города. Уже проделана большая работа по восстановлению памятника. В конце месяца там откроется второй экскурсионный сезон с концертом.

Начало лекции в 19:00. Место проведения: улица Республики, 22 (главный вход в библиотеку ТюмГУ).