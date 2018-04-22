Состоялась премьера фильма по книге тюменского писателя Владислава Крапивина

В Екатеринбурге прошла презентация фильма "Бегство рогатых викингов" при личном участии режиссера картины Ильи Белостоцкого. Основой для сюжета стала повесть тюменского детского писателя Владислава Крапивина, которая была написана в 1969 году.

Режиссер адаптировал историю для современного времени. Фильм рассказывает историю о школьниках-хулиганах, которые в образе викингов обижали малышей, но им на выручку пришли 7-летний Женька по прозвищу Джонни и его друзья. Большинство ролей сыграли профессиональные тюменские актеры, а также школьники. Отзывы о работе – положительные, пишет "Тюменская область сегодня".

Владислав Крапивин – выдающийся советский и российский писатель, выпустил более 200 изданий его книг на разных языках мира, а с 2006 года Владислав организует ежегодную Международную детскую литературную премию своего имени. 14 октября 2018 года писатель отметит 80-летний юбилей.