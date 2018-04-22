Досрочный этап ЕГЭ в Тюменской области прошел без сбоев

В Тюменской области завершился досрочный период ЕГЭ, в котором принимали участие 300 человек. Уже известны результаты экзаменов, среди них есть и высокие баллы.

Так, один из выпускников прошлых лет получил 100 баллов на экзамене по истории и 99 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Еще две тюменки набрали 95 и 97 баллов на ЕГЭ по английскому языку, сообщил руководитель регионального Центра оценки качество образования Сергей Лунёв.

Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля, дополнительный – с 4 по 15 сентября. в основную "волну" экзамены будут сдавать более девяти тысяч выпускников Тюменской области.

Чтобы поддержать выпускников, тюменские студенты, которые уже прошли через этот этап своей жизни, запустили в социальных сетях акцию "100 баллов для победы". На популярной площадке они дают советы по подготовке и сдаче ЕГЭ, чтобы получить желаемый результат и поступить в вуз мечты, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".