В деревне Янтык проводят праздничные мероприятия к юбилею Тюменского района

Мероприятия, посвященные 95-летию Тюменского района, проходят на территории муниципального образования, в том числе в деревне Янтык. Здесь они призваны объединить молодежь со старшим поколением.

В школьном музее Янтыковской средней школы провели встречу под названием "Моя деревня вчера, сегодня, завтра". Гостями мероприятия стали представители сразу трёх поколений: бабушки, мамы и дети - учащиеся школы. Старшее поколение поделилось, в каких условиях жили односельчане, как проходила их молодость, чем занимались люди, как строилась деревня. Из рассказа Зулейхи Юскаевой дети узнали о том, что такое циновка - плетеное изделие из рогоза, из камыша, который жители Янтыка собирали на берегу озера. Потом они просушивали срезанную траву на солнце, сплетали ее и использовали как ковёр. Циновку, которая хранится в школьном музее, сплела Рашида Залилова – мама 13 детей.

Также взрослые рассказали детям о других экспонатах музея: что такое серп,

керосиновые лампы, маслобойка, самовары и так далее. Мамы приготовили татарские национальные блюда: кыстыбый, бэлеш, перемечи, эчпочмак, баурсак, чак-чак. В ответ на это молодежь провела показ современной одежды. Учащиеся 5 класса подготовили красочную презентацию молодежных моделей одежды, таких, как бермуды – подвид шортов, бомбер – лёгкая короткая куртка, ботильоны – полусапоги, сникерсы – кроссовки на платформе, пишет "АиФ – Западная Сибирь".