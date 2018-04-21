Тюменцы присоединятся к празднованию юбилея Астаны

16:23 21 апреля 2018
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2krota.ru
| Фото: 2krota.ru

Грандиозный культурный проект, посвященный двадцатилетнему юбилею столицы Казахстана, планируют организовать в Тюмени  совместно с акиматом Северо-Казахстанской области, сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Планируется, что праздничные мероприятия, посвященный 20-летнему юбилею казахстанской столицы, пройдут на одной из центральных площадок Тюмени, добавил Есенгалий Ибраев.

"Может быть, мы приурочим наш проект к празднованию Дня города в Тюмени. Поставим юрты, разобьем национальное подворье, угостим тюменцев блюдами казахской кухни", - рассказал Ибраев.

Напомним, Астана стала столицей Казахстана в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 года. Официальная презентация новой столицы состоялась 10 июня 1998 года. День столицы 6 июля - государственный праздник Республики Казахстан.

Теги: Казахстан
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