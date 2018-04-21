Детскому лагерю "Спутник" исполняется 60 лет

Тюменский "Спутник" за 60 лет существования прошел путь от палаточного лагеря до современного места отдыха и оздоровления детей, включающего четыре спальных корпуса на 30-50 мет, столовую на 200 мест, досуговый центр и спортивные сооружения, рассказали в пресс-службе губернатора.

Все это стало возможным при поддержке правительства региона. Несмотря на солидный возраст лагеря, его коллектив постоянно учится, повышает квалификацию, чтобы идти в ногу со временем, в этом ему помогают открытые областные семинары Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления "Мы вместе". Запланировано и обновление материально-технической базы, расширение территории, привлечение большего количества детей не только из Тюменской области, участие во всероссийских и международных мероприятиях.

Лагерь появился в 1958 году на берегу реки в районе села Большое Сорокино Тюменской области. Своему названию он обязан эпохе первых космических побед СССР.