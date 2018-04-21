ТюмГУ готовится к общегородскому субботнику

Студенты, преподаватели и сотрудники Тюменского госуниверситета примут активное участие в общегородском субботнике, который состоится в Тюмени 21 апреля. Они выйдут на уборку "Аллеи выпускников" возле второго корпуса школы № 38, лога реки Тюменки в районе ул. Перекопской и сквера по ул. Осипенко близ студенческого общежития № 1, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

"Мы задаем студентам стандарты жизни в чистоте и комфорте. Наши корпуса, наши общежития, наши скверы, наш город – это все зона нашей социальной ответственности", – уверен ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Мероприятия по благоустройству территорий начнутся в 10:00. Всех представителей университета, изъявивших желание принять участие в субботнике, обеспечат необходимым инструментом и инвентарем, мешками для мусора и средствами индивидуальной защиты.

Отметим, что городские субботники давно стали доброй традицией. Дело это добровольное, и, как показывает опыт, интерес к проводимым акциям чистоты у общества с каждым годом растет. Причем людьми движет совсем не идеология, а стремление поскорее привести наш город в порядок.