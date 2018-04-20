В выходные тюменцев приглашают на фрик-марафон, концерт Animal ДжаZ и каток

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет Топ мероприятий на предстоящие выходные: шоу дельфинов, концерт Animal ДжаZ, первый тюменский фрик-марафон и многое другое. Скучать точно не придется.

Шоу дельфинов "Тайна семи морей"

Практически ежедневно в Тюмени будет проходить удивительное шоу дельфинов "Тайна семи морей". Эти умнейшие создания продемонстрируют все свои таланты. Животные во время выступления рисуют, танцуют, поют и выполняют сложные акробатические номера.

Когда: 21 и 22 апреля, расписание здесь

Где: ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Черкова, 60)

Стоимость: 500 — 1000 рублей

Массовые катания на коньках

Посетители, приобретая билеты, имеют право на пользование коньками бесплатно (при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность). Не допускаются на лед дети в возрасте от 4 до 12 лет без сопровождения взрослого. Не допускается на лед в сопровождении одного взрослого более двух детей. Билеты тут. Продолжительность 1,5 часа.

Когда: 21 апреля с 15:00, 22 апреля с 14:30

Где: Тюмень, Дворец спорта "ХК Рубин" (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 350 рублей (дети с 4 до 7 лет - бесплатно)

Концерт Animal ДжаZ

Триумфально отметив десятилетие своего культового альбома "Шаг Вдох" и собрав полные залы Stadium и A2, Animal ДжаZ не останавливаются и уже в апреле 2018 года представят слушателям новый, девятый по счёту студийный альбом. На сегодняшний день именно Animal ДжаZ, будучи равноудаленными как от традиционного "русского рока", так и от модных инди-течений, являются живым воплощением успеха независимой музыки в России.

Когда: 21 апреля в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 1200 рублей

Первый тюменский фрик-марафон

Необычное мероприятие приурочено к Международному дню цирка. В программе: костюмированный забег на 1000 м (принимает участие любой желающий), розыгрыш лотереи среди участников забега и среди присутствующих, акция "Гадости на радости", детская игровая зона (аниматоры, аквагрим, шоу мыльных пузырей), развлекательная программа на протяжении всего мероприятия с МС КАЦО, цирковые номера.

Когда: 21 апреля с 11:30 до 14:00

Где: тюменская набережная

Участие свободное!

Полный ТОП мероприятий на 21-22 апреля: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_39024