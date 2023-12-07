Тюменцы мечтают в новом году повышать свое образование и больше времени уделять близким

Времени на то, чтобы учиться и общаться с семьей, отдыхать и заниматься спортом, жителм Тюмени не хватает больше, чем год назад, и в 2024 они планируют это исправить, таковы итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Заняться образованием и больше читать в 2024 году хочет каждый третий тюменец (31%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 29 и 28% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 25%, еще столько же хотят заняться спортом.

Больше отдыхать в 2024 году загадали 20% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 15% респондентов. Еще 15% мечтают о ремонте.

Поменять место жительства планируют 14%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 13 и 12% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 10% горожан. 8% задумываются о смене круга друзей. 5% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют.

Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (40%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (31%).