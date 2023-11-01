Тюменцев и туристов приглашают на открытие сезона в темальные источники

Фото - Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область открывает термальный сезон. Каждые выходные с 4 ноября по 3 декабря жителей и гостей региона ждет серия праздничных мероприятий на горячих источниках.

В этом году об открытии термального сезона на всю страну объявят участники утреннего шоу "Бригада У" на радиостанции "Европа Плюс". 3 ноября с 9:00 до 12:00 (по местному времени) Вэл и Вики проведут прямой эфир на одном из термальных курортов региона. А уже 4 ноября первых посетителей в рамках праздничной программы примет источник "СоветSky".

Всего в акции участвуют восемь термальных источников. Отдыхающих ждут тематические викторины и конкурсы для всей семьи, квест "Термальный круиз", дегустация иван-чая, конфеты с предсказаниями и специальные предложения. Мероприятия проходят по выходным:

4 ноября — горячий источник "СоветSky";

5 ноября — база отдыха "Верхний бор";

6 ноября — загородный клуб "Аван";

11 ноября — термальный курорт "ЛетоЛето";

12 ноября — база отдыха "Сосновый бор";

18 ноября — источник "Тюменский";

19 ноября — санаторий-профилакторий "Сосновый бор";

25 ноября — горячий источник "СоветSky";

26 ноября — термальный комплекс "Дубровинский";

2 декабря — экопарк "Тайга";

3 декабря — база отдыха "Верхний бор".

Подробности о программе открытия термального сезона можно узнать на сайте термальныйсезон72.рф