Тюменцев и туристов приглашают на открытие сезона в темальные источники

Тюменская область открывает термальный сезон. Каждые выходные с 4 ноября по 3 декабря жителей и гостей региона ждет серия праздничных мероприятий на горячих источниках.
В этом году об открытии термального сезона на всю страну объявят участники утреннего шоу "Бригада У" на радиостанции "Европа Плюс". 3 ноября с 9:00 до 12:00 (по местному времени) Вэл и Вики проведут прямой эфир на одном из термальных курортов региона. А уже 4 ноября первых посетителей в рамках праздничной программы примет источник "СоветSky".
Всего в акции участвуют восемь термальных источников. Отдыхающих ждут тематические викторины и конкурсы для всей семьи, квест "Термальный круиз", дегустация иван-чая, конфеты с предсказаниями и специальные предложения. Мероприятия проходят по выходным:
4 ноября — горячий источник "СоветSky";
5 ноября — база отдыха "Верхний бор";
6 ноября — загородный клуб "Аван";
11 ноября — термальный курорт "ЛетоЛето";
12 ноября — база отдыха "Сосновый бор";
18 ноября — источник "Тюменский";
19 ноября — санаторий-профилакторий "Сосновый бор";
25 ноября — горячий источник "СоветSky";
26 ноября — термальный комплекс "Дубровинский";
2 декабря — экопарк "Тайга";
3 декабря — база отдыха "Верхний бор".
Подробности о программе открытия термального сезона можно узнать на сайте термальныйсезон72.рф
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