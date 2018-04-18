Тюменка держала в квартире сотню померанских шпицев

В Тюмени около сотни собак породы померанский шпиц вызволили сегодня из квартиры, расположенной в жилом доме на улице Пермякова, 6а. Местная жительница держала животных в антисанитарных условиях на протяжении четырех лет.
Помимо постоянного лая соседи женщины страдали от сильного запаха: собак не выгуливали, а некоторых держали в переносках. Животные питались дважды в неделю.
Жильцы дома обратились в суд, дело разрешилось в их пользу: от хозяйки квартиры потребовали привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиН и оставить не больше трех животных. Сегодня судебные приставы-исполнители проникли в квартиру для принудительного исполнения решения суда.
"Приставы уже не в первый раз совершали выходы по адресу проживания гражданки, но женщина дверь не открывала и не предпринимала никаких действий, отчего страдали соседи, которым приходится дышать неприятными запахами, доносящимися из злополучной квартиры, и пользоваться берушами по ночам: лай доносился круглосуточно", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Всех животных передали зоозащитникам. После осмотра ветеринарном они пройдут вакцинацию, курс лечения и реабилитацию. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными.
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