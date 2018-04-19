Тюменское отделение Союза театральных деятелей Тюменской области празднует юбилей

Тюменскому отделению Союза театральных деятелей исполнилось 70 лет. Празднование юбилея состоится 23 апреля на Большой сцене Тюменского драматического театра в рамках фестиваля-конкурса актёрской песни "Почти Belcanto". Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказал председатель Тюменского отделения Владимир Орёл.

"Союз театральных деятелей объединяет артистов со всей России, - отметил заместитель гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Сергей Радченко. – Основная его цель – помощь актерам, в первую очередь материальная, так как все мы бывает попадаем в сложные жизненные ситуации. Союз, объединяя усилия, помогает многим артистам, работникам театральных цехов. Это и помощь в лечении. У Союза есть несколько здравниц, в которых отдыхают и лечатся многие артисты и работники. Это и огромная творческая работа: поддержка региональных фестивалей, обучение молодежи, проведение выставок и многое другое".

На втором этаже Тюменского драмтеатра открылась небольшая выставка, посвященная Союзу театральных деятелей. На ней представлены фотографии всех его председателей, в том числе и тюменских, узнать об истории создания и развития союза на протяжении нескольких десятилетий.

Тюменское отделение Союза театральных деятелей создано в 1948 году. Первым председателем его стал актер Николай Федорович Зубарев-Мировольский. Целью общества является содействие развитию театрального искусства народов России, изучение и анализ состояния театрального дела, оказание помощи театрам, театральным школам, оказание материальной помощи ветеранам сцены, поддержка молодежи, осуществление творческих проектов.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.