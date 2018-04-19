Конкурс актерской песни пройдет на сцене тюменского драмтеатра

Тюменское отделение Союза театральных деятелей России проводит V-й Всероссийский фестиваль-конкурс актёрской песни "Почти Belcanto". 23 апреля в здании Тюменского драматического театра состоится гала-концерт, в который войдут номера лучших исполнителей конкурса. В этот же вечер состоится празднование 70-летия Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ.

По решению организаторов, в конкурсе могут принимать участие актеры, режиссеры профессиональных драматических театров и театров кукол, а также студенты театральных отделений высших учебных заведений.

Отборочные этапы фестиваля пройдут 21 и 22 апреля. В первый день пройдет отбор Тюменских артистов, во второй других городов. В этом году заявлено более 100 участников. География обширна - республика Хакасия, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Уфа, Курган, Сургут, Нижневартовск.

Репертуар конкурсантов может включать песни советских и зарубежных композиторов, народные песни, песни-пародии, авторские песни и др. Приветствуется разнообразие жанров. Каждый номер должен быть законченным театральным произведением, в котором могла бы проявиться актерская индивидуальность участника/участников. К конкурсу не допускаются номера из идущих в репертуаре театра спектаклей.

"Актерская песня должна быть придумана, - рассказал Владимир Орёл. – Мало просто взять и исполнить, должен быть поставлен мини-спектакль, яркий, запоминающийся. Нужно показать высокий уровень актерского мастерства".

Фестиваль актерской песни "Почти Belcanto" станет ярким событием в культурной жизни Тюменской области и России. Планируется, что гала концерт посетят режиссеры, актеры, театральные деятели со всего Уральского региона, севера и, конечно, Тюменской области. На гала-концерте будут объявлены победители конкурса, всего их будет шесть по два в каждой номинации за 1, 2 и 3 место. Департамент культуры Тюменской области выделяет денежный фонд для победителей.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.