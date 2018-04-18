В тюменских поликлиниках проходит школа активного долголетия

Сегодня, 18 апреля, во всех городских поликлиниках Тюмени во второй раз пройдет единая школа активного долголетия. На этот раз она будет посвящена теме сохранения молодости головного мозга в пожилом возрасте – "Интеллектуальная активность – дорога к долголетию".

В 11 часов в медико-социальных отделениях всех муниципальных учреждений здравоохранения пройдет встреча медицинских специалистов с участниками школы. Для участия в акции не нужна предварительная запись.

В рамках мероприятия участникам расскажут о том, как предупредить когнитивные нарушения, сохранить ясность ума и хорошую память в течение длительного времени. Они смогут пройти тестирование, чтобы определить нарушение памяти. Также специалисты продемонстрируют приемы, упражнения, которые помогут улучшить память, внимание, мышление. Все участники акции получат рекомендации по работе интеллект-тренажера для домашнего применения.

В департаменте здравоохранения администрации Тюмени напоминают, что эта профилактическая акция разработана с целью мотивирования населения старших возрастных групп к ведению здорового образа жизни, сохранению здоровья, а также выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.